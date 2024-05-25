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Türk Mutfağı Haftası'nda Ege Bölgesi Yemekleri Tunus'ta Tanıtıldı

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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda Ege bölgesine özgü yemekler Tunuslulara tanıtıldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege bölgesine has yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunus Ataşesi Yunus Düzcü'nün organizasyonunda, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Ege bölgesine özgü menüler hazırlanarak Tunusluların beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında Ege mutfağına özgü, tarhana çorbası, biber dolması, İzmir köfte, karides güveç, zeytinyağlı biber dolması ve otlu börek hazırlandı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine etkinliğe dair konuştu.

Büyükelçi Demircan, kültürü en iyi anlatan argümanların başında mutfağın geldiğini ifade ederek ardından müzik, giyim, mimari olarak bir sıralama yapabileceğini söyledi.

Demircan, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk Mutfağı Haftası'na Tunus'ta düzenlediğimiz etkinliklerle ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Etkinlikleri, Tunus'ta faaliyet gösteren Türk restoranlarında yapmayı tercih ettiklerini vurgulayan Demircan, böylece bu restoranların da menülerinin zenginleştirildiğini kaydetti.

Tunus'taki Türk restoranlarında bir hafta boyunca Ege yöresi yemekleri ikram edilecek

Türk Mutfağı Haftası kapsamında hazırladıkları yemekleri menülerine katacaklarını belirten "Şef Ayhan" şubelerinin sahibi Ayhan Mersin, karides güveç, İzmir köfte, tarhana çorbası yaptıklarını anlattı.

Hafta boyunca bu ürünleri müşterilerine sunacaklarını aktaran Mersin, pastanede ise "Kemalpaşa tatlısı ve İzmir bombası" tatlılarını hazırlayacaklarını söyledi.

Saray Restoran İşletme Müdürü Yunus İçten ise 6 aydır Tunus'ta hizmet verdiklerini belirterek, "Ege yöresine özgü yaptığımız tarhana çorbası, zeytinyağlı biber dolması, yaprak sarması, otlu peynirli börek ve İzmir köfte bu haftaya özel olarak menümüzde yer alacak. Türkiye'yi ve Türk mutfağını elimizden geldiğince tanıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilcilikleri ve yurt içinde düzenlenen etkinliklerle kadim Türk Mutfağı'na ait tatların tanıtımı hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Türkiye Tunus Ege Turizm Güncel Haberler

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