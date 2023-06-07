TUR OTOBÜSÜNDEKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Serik ilçesinde turistlerin taşındığı tur otobüsünde seyir halinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Antalya - Alanya D400 karayolu DSİ mevkisinde meydana geldi. Antalya Havalimanı'ndan aldığı 25 turisti Alanya'daki otellere götüren E.E. idaresindeki 07 AAT 336 plakalı tur otobüsün, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü aracı durdurup, turistleri tahliye ettikten sonra yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Çevre esnafı da hortumla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki itfaiye ekibinin müdahale etmesi sonucu büyümeden söndürülen yangında otobüsün motor kısmı hasar gördü. Sağlık ekipleri otobüsteki turistlerden dumandan etkilenen olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı.

Yangına ilk müdahaleyi yapanlardan esnaf Yusuf Şatır, Yol kenarında duran otobüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Hemen hortumla söndürmeye başladım. Sürücü aracı stop ettirmeye çalıştı. Lakin motordaki sorundan dolayı araç stop etmedi. 5 dakika etrafa duman attı. Daha sonra alev aldı. Söndürmeye çalıştı. Ekipler geldi aracı söndürdü dedi.