Tuncer Bakırhan: "Diyarbakır ve Mardin'de Çıkan Yangınlardan Sonra Kardeşlik Ortadan Kalkmıştır"

(TBMM)- Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, " Bu ülkenin 15 yurttaşı hayatını yitirdi, onlarcası hastanelerde yoğun bakımda yaşıyor malı, mahsulü yok olmuş ciddi bir felaket var ama bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı bu meselede sessiz kalmıştır, izlemiştir. Birçok siyasi partinin liderleri de merkezleri de bilerek ve isteyerek sessiz kalmışlardır. Kimse bu saatten sonra kardeşlik edebiyatı yapmasın. Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlardan sonra kardeşlik ortadan kalkmıştır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grubu toplantısında konuştu. Sözlerine Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin öldüğü yangınlarla ilgili başsağlığı mesajıyla başlayan Bakırhan, DEDAŞ'ın "bölge halkını cezalandırmak için bir şirket. DEDAŞ'la bölgetye atanan kayyımların zihniyeti aynıdır. Bölgeyi ekonomik, siyasi sömürge olarak gördükleri için aynı zihniyetle yaklaşıyorlar" dedi.

Bölge ziyaretlerinde DEDAŞ'ın elektrik kesintileri nedeniyle oksijen tüpüne bağlı hastaların da zarar gördüğünü söyleyen Bakırhan, "Defalarca Meclis grubumuz DEDAŞ'ın bu zulmünün son bulması için çağrılarda bulundu. Soru ve araştırma önergeleri verdiler ama bu konuda tek bir adım yok. DEDAŞ borçle çiftçilere verilen hibelere bile el koyuyor. En son bu katliamda da DEDAŞ'ın ihmalinden dolayı canlarımızı mallarımızı yitirdik" diye konuştu.

TMMOB'un ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da hazırladığı ön raporlarda "yangının elektrik tellerinden çıktığını DEDAŞ'ın buna sebebiyet verdiğini raporlarında açık şekilde ortaya koyduğunu" kaydetti. Bakırhan, Mardin'de yanık tedavi merkezinin olmadığına da dikkati çekti.

"Milliyetçilik yapıyorsunuz bari hiç olmazsa şirketin hatalarını görün"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında "anız yangını" şeklindeki sözlerini de eleştiren Bakırhan, "Bunun hesabını vermeyenler, bu yangına sebep verenlerden hesap sormayanlar birkaç gündür anız yakmasından kaynaklı yangının çıktığını söylüyorlar. Bugün bir siyasi partinin lideri de inatla 'anız yangını' diyor. Yerine gitmeden, incelemeden, yangının ilk çıktığı noktayı yerinde görmeden nereden biliyorlar. DEDAŞ özel bir şirket ayıptır, milliyetçilik yapıyorsunuz bari hiç olmazsa şirketin hatalarını görün" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı, birçok siyasi partinin liderleri bilerek ve isteyerek sessiz kaldılar"

Bakırhan, yangının yaşandığı illerin "afet bölgesi" ilan edilmesi çağrısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Böylesine bir felakat yaşanırken bu felakete ilişkin tek bir cümle söylemedi. Bu ülkenin 15 yurttaşı hayatını yitirdi, onlarcası hastanelerde yoğun bakımda yaşıyor malı, mahsülü yok olmuş, ciddi bir felaket var ama bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı bu meselede sessiz kalmıştır, izlemiştir. Birçok siyasi partinin liderleri de merkezleri de bilerek ve isteyerek sessiz kalmışlardır. Kimse bu saatten sonra kardeşlik edebiyatı yapmasın. Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlardan sonra kardeşlik ortadan kalkmıştır. Nasıl kardeş olduğumuzu yaşadıklarımızdan hepimiz bir kez daha gördük. Ülkenin bir bölgesinde bir halkın yaşadığı acılara 'oh' çeken bir grupla karşı karşıyayız. Bu ülkeyi yönetenler, bu tabloyu görmüyor mu, utanmıyor mu?"

AK Parti'nin 22 yıllık iktidarı döneminde 13 milyon icralık dosya olduğuna da dikkati çeken Bakırhan, "Hala ekonomi ve kimi bakanlar çıkıp 'ekonomiyi düzelteceğiz' diyorlar. Kasayı doldurmak için trafikte pusu kuruyorlar. Radarları öyle yerlere bırakıyorlar ki şaşırırsınız, üzerine örtü örtüyorlar dallarla kapatıyorlar... Biz bunlara boşuna 'pusu iktidarı' demiyorduk. Vatandaşına bile pusu kuran dünyada başka devlet var mı bilmiyorum" diye konuştu.

"Bir kazık paketi hazırlıyorlar"

Bakırhan, vergi paketine ilişkin, "İnsanlar her yeniden korkuyor, 'her yeni bize bir maaliyet' diye korkuyor. Reklamını yaptıkları şey vergide reform paketi değil, buna emin olabilirsiniz bir kazık paketi hazırlıyorlar. Her şeyden vergi alacaklar. Bahşişe gözünü diktiler. Saray medyası motokuryelerden nasıl vergi alacağını tartışıyor" dedi.

Talep ettikleri dört kalemde bir reform paketi hazırlanırsa destekleyeceklerini belirten Tuncer Bakırhan, "Artan oranlı servet vergisi çıkarsınlar. Vergi kıyaklarına son versinler. Hazine garantili firmalar geçmediğimiz yollardan garantili, dolar, euro alanlar, büyük mega projelerini yapan Türkiye'de 44 şirket var. Bu şirketten tek kuruş vergi alınmıyormuş ama motokuryeden vergi alarak ekonomiyi düzelteceğiz, Allah belanızı versin. Kamudan, israftan, lüksten vazgeçin. Savaşa, saraya, sermayeye kaynak aktarmayı bıraksınlar" görüşünü dile getirdi.

"Bizim papatya falına bakacak vaktimiz yok"

CHP ve AK Parti'nin "normalleşme" görüşmelerini de eleştiren Tuncer Bakırhan, "Aslında Türkiye'nin birinci partisi ana muhalafet partisidir ama zamanla bir müsamere oyunu oynanıyor, 'yumuşama mı var o koltuk mu, bu koltuk mu' artık bunun da bir sınırı olmalı. Vakit kaybedecek halimiz yok. Ne yumuşama ne normalleşme görüyoruz. Bizim papatya falına bakacak vaktimiz yok" ifadesini kullandı.