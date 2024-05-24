Tunceli'de beton mikseri şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı