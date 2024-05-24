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Tunceli'de beton mikseri şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Tunceli-Ovacık kara yolu Venk Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, A.Ç'nin kullandığı beton mikseri şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki V.G. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli'de beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaraladı.

A.Ç'nin kullandığı 62 AJ 861 plakalı beton mikseri, Tunceli-Ovacık kara yolu Venk Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki V.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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