Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan Elon Musk arasında Kongrenin gündemindeki vergi kesintisi tasarısı konusunda yaşanan tartışma büyüyor.

"BEYAZ SARAY'DAN AYRILDIKTAN SONRA BİRDEN DEĞİŞTİ"

Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırladığı sırada Musk'ın eleştirilerine ilk kez yanıt verdi. Musk'ın, vergi kesintisi tasarısıyla ilgili daha önce olumlu sözler sarf ettiğini ve kendisinin yaptığı birçok şeyden övgüyle bahsettiğini kaydeden Trump, Musk'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra birden değiştiğini savundu.

"ELON'DAN DOLAYI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Musk'ın söz konusu tasarıya yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum." diye konuştu. Trump, sözlerine şu şekilde devam etti: "Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır."

MUSK'IN TEPKİSİNİN ARDINDAKİ NEDENLERİ AÇIKLADI

Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirtti.

Trump ayrıca, Musk'ın NASA'nın direktörlüğü için bir isim önerdiğini ancak bu kişinin uygun olmadığı için atanmadığını ve Musk'ın bundan da rahatsız olduğunu söyledi. ABD Başkanı, "Musk o kişiyi istiyordu, sanırım çok iyi tanıdığı birini önerdi. Ona saygı duyduğuna eminim ama NASA'yı yönetmek için uygun olmadığını düşündüm. Ayrıca bu kişinin Demokrat olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Musk'ın eleştirilerinin odağındaki vergi kesintisi tasarısını milyarder iş insanının her yönüyle bildiğini ancak ayrılana kadar bu konuda bir şey söylemediğini savunan Trump, Musk'ın Beyaz Saray'ı özlediğini ve bu tepkisinin bir nedeninin de bu olduğu yorumunu yaptı.

MUSK'TAN ANINDA YANIT: BEN OLMASAYDIM SEÇİMİ KAYBEDERDİ

Öte yandan Musk, sosyal medya hesabından Trump'a anında yanıt verdi. Trump'ın, "tasarıyı en iyi Elon Musk biliyordu" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Musk, "Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya'daki seçimleri örnek gösteren Trump'ın, Musk'ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Musk, bu konuda ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yaptı.

TRUMP'TAN DA YANIT GECİKMEDİ: HÜKÜMET SÖZLEŞMELERİNİ SONLANDIRMAKLA TEHDİT ETTİ

Trump'tan da Musk'ın açıklamalarına yanıt gecikmedi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. (Joe) Biden'ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır. Elon 'gözden düşüyordu', ona ayrılmasını söyledim. Kimsenin istemediği elektrikli arabaları satın almaya zorlayan düzenlemeyi iptal ettim, kendisi de bunu aylar önce biliyordu ama o zaman çıldırdı." ifadelerini kullandı.

'BOMBAYI BIRAKMANIN ZAMANI GELDİ' DİYEN MUSK: EPSTEİN DOSYALARINDA TRUMP'IN ADI VAR

Trump'ın söz konusu tehdidinin ardından ikili arasında başlayan kriz boyut atladı. Musk, son olarak Epstein dosyalarında Trump'ın da adının olduğunu ileri sürüp "gerçekten büyük bombayı bırakmanın zamanı geldi" dedi. Musk, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmamasının nedenini Trump'ın adını geçmesinden kaynaklı olduğunu da ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın seçim sürecindeki en büyük destekçisi olan ve ikinci kez başkan seçildikten sonra Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk, geçtiğimiz günlerde bu görevinden ayrılmıştı.

Musk, önceki gün ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştiriler yöneltmişti. "Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti.

Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilmesinin ardından Senatoya gönderilmişti.

EPSTEİN DOSYALARI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Şubat ayında kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan suçlanırken intihar eden Jeffrey Epstein ile ilgili hükümet belgelerini kamuoyuna sunmuştu. Ancak Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilk belge dökümü yıllardır kamuoyunda dolaşan bilgilerden oluşuyordu ve bu yüzden Epstein'ın davasına dair ciddi bir etki yaratmamıştı.