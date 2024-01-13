Trakya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terör protesto edildi.

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri taşıdıkları Türkiye ve Filistin bayrakları ile Saraçlar Caddesi'nde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Muammer Morkoç, şehit haberlerinin tüm ülkeyi derin acı ve üzüntüye boğduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğini belirten Morkoç, şehitlere Allah'tan rahmet yakınları ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Ülkede gündemin dağıtılıp Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışıldığını ileri süren Morkoç, "Gazze halkı ise tam 98 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlarından hiçbirine sahip olmadıkları 98 gün. Sağlık hizmetlerine ulaşım gibi bizim için paha biçilemez bir hak, oradaki insanlar için ölümden önceki son durak. Bütün bunlara, İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile terör olaylarını protesto etti.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan grup burada "Soykırıma hayır, Filistin'e destek siyonizme lanet" pankartı açtı.

Genç İHH Başkanı Vahit Alperen Kuş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Terörü lanetlediklerini ifade eden Kuş, emperyalistlerin maşası olan hainlerin hiçbir zaman kirli emellerine ulaşamayacaklarını söyledi.

Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu dile getiren Kuş, benzer olayların Gazze'de de yaşandığını kaydetti.

İnsanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini dile getiren Kuş, "İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor. Son bilgilere göre Filistin'de,10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için dua okundu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da STK üyeleri Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Daha sonra toplanan grup ellerinde dövizler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Hükümet Caddesi'nden valilik önüne kadar slogan atarak yürüdü.

İHH Gönüllüsü Fatih İnce, burada yaptığı konuşmada, dün şehit haberleriyle bütün Türkiye'nin üzüntü yaşadığını söyledi.

Gazze'de 3 aydır insanların zulme uğradığını ifade eden İnce, "Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının insanlık için tehdit olduğunu haykırıyoruz. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için buradayız. Bugün dünyanın birçok ülkesinde Filistin'de yaşanan soykırımın durdurulması için milyonlarca insan meydanlarda." dedi.