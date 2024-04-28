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Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

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Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. Sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Hava yolu şirketleri tarafından İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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