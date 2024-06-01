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Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 1 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

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Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 1 Haziran tarihindeki sayaç, okulların ne zaman, hangi tarihte kapanıyor bunu gösteriyor. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini merakla bekliyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (1 Haziran) 2024 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar? 14 Hazirana kaç gün var?

Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini dört gözle beklerken, resmi takvime göre bu tarih belirlenmiş oldu. Okulların kapanmasına kaç gün var sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (1 Haziran) 2024 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar? 14 Hazirana kaç gün var?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran tarihinde sonlanacak. Bugün 1 Haziran olması nedeniyle okulların kapanmasına 13 gün vardır. Buna göre 13 gün sonra okullar kapanacaktır.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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