İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yaptığı yeni öneriye ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirten Biden, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

BLINKEN, UÇAKTAN BAKAN FİDAN'I ARADI

Biden; on binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili "Bu savaşın bitme zamanı geldi" derken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bu açıklamadan hemen sonra bölgede akan kanın durması için sürecin başından beri ciddi bir mücadele ortaya koyan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı aradı. Çekya'nın başkenti Prag'dan Washington'a dönerken uçaktan Bakan Fidan arayan Blinken'ın "Bu öneri Gazze'deki savaşı bitirmek için büyük şans. Hamas, teklifi kabul etmeli" dediği öğrenildi.

ATEŞKES TEKLİFİNE İLK TEPKİLER

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'deki ateşkes önerisini desteklediğini belirterek, teklifin tüm tarafların değerlendirmesi gereken bir barış fırsatı olduğunu söyledi.

BM başkanı Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, teklifin tarafların kalıcı barış için bir anlaşmaya varmasına yol açacağını güçlü bir şekilde umduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, teklifin "bir umut ışığı sağladığını" söylerken, AB Başkanı Ursula von der Leyen teklifi savaşı sona erdirmek için "dengeli ve gerçekçi" bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

HAMAS TEKLİFE SICAK BAKIYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğu yönündeki açıklamasına Hamas'tan yanıt geldi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın konuşmasında geçen maddelere olumlu bakıldığı belirtilerek, "Hamas, kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesini temel alan ve İsrail'in bağlı kalacağını beyan ettiği her türlü teklife olumlu ve yapıcı bir şekilde yaklaşmaya hazırdır" denildi.

Açıklamada, "ABD'nin bu tutumu ve uluslararası ve bölgesel arenada Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiği yönünde oluşan kanaat, halkımızın ve kahraman direniş güçlerinin aminin sonucudur" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL CEPHESİNDEN İLK YORUM

Biden'ın konuşmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail hükümeti esirlerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Bu nedenle Başbakan, müzakere ekibine bu hedefe ulaşılması için bir taslak sunma yetkisi verdi" denildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun esirlerin tamamı iade edilmeden ve tüm hedeflere ulaşılmadan saldırıların sona ermeyeceği konusunda ısrar ettiği ifade edildi.