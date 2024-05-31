Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un yönetimi Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinde anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

"SEÇİMİ KAZANMAYI GARANTİLEDİ"

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Portekizli teknik adamı bitiren Koç'un seçimi kazanmayı garantilediği iddia edilirken, Mourinho'nun Sarı-lacivertli ekipten alacağı ücretin detayları da belli oldu.

2 YIL İÇİN 47 MİLYON EURO

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Portekizli teknik direktörün 2 yıl için 47 milyon euro (1 milyar 650 milyon TL) karşılığında Fenerbahçe'ye "evet" dediğini açıkladı.