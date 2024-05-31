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Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalaması futbol gündemine bomba gibi düştü. Mourinho ismi Fenerbahçe taraftarını oldukça heyecanlandırırken tecrübeli hocanın Sarı-lacivertli kulübe maliyetinin iki yıl için 47 milyon euro (1 milyar 650 milyon TL) olacağı ifade ediliyor.

Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un yönetimi Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinde anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

"SEÇİMİ KAZANMAYI GARANTİLEDİ"

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Portekizli teknik adamı bitiren Koç'un seçimi kazanmayı garantilediği iddia edilirken, Mourinho'nun Sarı-lacivertli ekipten alacağı ücretin detayları da belli oldu.

2 YIL İÇİN 47 MİLYON EURO

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Portekizli teknik direktörün 2 yıl için 47 milyon euro (1 milyar 650 milyon TL) karşılığında Fenerbahçe'ye "evet" dediğini açıkladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Aziz Yıldırım Jose Mourinho Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (14)

Seko:

Bu kadar paraya değermi....

55
3
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Fatih Öztürk:

Bu ülkede para hep yurt dışına

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2
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Özer Doğan:

ismail Hoca ile onda birine anlaşılırdı

41
2
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yaşar kartal:

Evet bu mantıkla Mercedes alıp 5 milyon vereceğine, egea al 700 bin TL ver nasıl olsa ikiside araba, ikiside aynı yolda gidiyor..

yanıt1
yanıt5
Goethegitme:

Geh geh ismil daha gelirse yüzüne tuu

14
2
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Tolga:

Yazik olan FB klübüne olacak bence 99 puan toplamis teknik kadro ve futbolcular la devam edilecekti Mourinho icin ayrilan 47 milyon € ile takviye yapilacakti takim basarili olacakti. Yeni hoca demek yeni sistem demek ona göre futbolcu alinmasi gerekiyor. Baskan ve yönetim kisa vadede basari bekliyor dolayisiyle yeni sistem tumaz ise hocanin isine son verili olan klübe olur. Yaziktir günahtir bence 99 puan toplamis bir hoca basarisiz degildir kendi evlatlarimiza sahip cikalim onlara güvenelim istikrar i yakalayin basari zaten kendiliginden gelir o zaman bunca riske ne gerk var!!!!

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Yahya Öksüz:

tolga arkadasım alı koc basarısız oldu .lıder bıtırmek vb vb .uafada en rıskı katagorıde takımı fınslal ozgurluge cıkardı .tolga arkadasım dodrudur yanlısttır bımem .buyuk .futbolcu .ıstıyorsan .hıc bırsey yapmasada buyuk calıstırıcı .olcak

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Yahya Öksüz:

bu haber dogru ıse bılmıyoruz .yazılır .anlastı su .paralar .bu .haber dogruysa .alı koc .cok .kınlenmıs Jose Mourinho getırıyorsa .onun ıstedıgı .futbolcuları .alcak .mecbur .tekrar .edersem .bunlar dogru ıse alı koc .cok kınlenmıs

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Yahya Öksüz:

gorunen su ne malıyete mal olursa olsun alı koc alacak galıba onur meselesı oldu alı koc ıcın

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Murat Yıldırım:

Real Madrid olduk da haberimiz mi yok… Nasıl harcıyoruz bu paraları…

3
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