Üye Girişi
Haberler

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolseverlerin merakla beklediği 1 Haziran 2024 Perşembe gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 1 Haziran 2024 Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 1 Haziran 2024 Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

05:00 - Kosta Rika vs. Uruguay - Hazırlık Maçı (Yayın Yok)

09:00 - Kashima Antlers vs. Yokohama Marinos - Japonya J.League (Japonya J.League YouTube)

13:00 - Kyoto vs. Cerezo Osaka - Japonya J.League (Japonya J.League YouTube)

15:30 - Samtredia vs. Dinamo Batum - Gürcistan Erovnuli Liga (Gürcistan Erovnuli Liga YouTube)

17:30 - Romanya vs. Türkiye - Avrupa Halı Saha Şampiyonası (Tivibu Spor )

18:30 - Iberia 1999 vs. Samgurali - Gürcistan Erovnuli Liga (Gürcistan Erovnuli Liga YouTube)

19:30 - Dinamo Tiflis vs. Gagra - Gürcistan Erovnuli Liga (Gürcistan Erovnuli Liga YouTube)

20:30 - Torpedo Kutaisi vs. Telavi - Gürcistan Erovnuli Liga (Gürcistan Erovnuli Liga YouTube)

22:00 - B. Dortmund vs. Real Madrid - UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (TV8, CBC Sport, Exxen)

22:00 - Gremio vs. Bragantino - Brezilya Serie A ( Spor Smart, Smart Spor HD)

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Trendyol Süper Lig Tivibu Spor Dortmund Trendyol Türkiye Dünya Gündem Spor Dünya Haberler

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 1 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 1 Haziran dün gece deprem mi oldu? LGS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? LGS sınavı kaç dakika, kaç saat sürecek? İşte 2024 LGS detayları! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 1 Haziran Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Kaan Kazgan'a kim saldırdı? Batuhan Çarbuğa kimdir? Wembley Stadyumu hangi takıma ait? Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi kazandı mı? Dortmund'un kaç tane Şampiyonlar Ligi kupası var? Sampiyonlar Ligi Finali nerede, hangi statta 2024? 1-2 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Anıl Bora İnan kimdir? Anıl Bora İnan hayatı ve biyografisi 1 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 1-2 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 1-2 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız

Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title