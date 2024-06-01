Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

05:00 - Kosta Rika vs. Uruguay - Hazırlık Maçı (Yayın Yok)

09:00 - Kashima Antlers vs. Yokohama Marinos - Japonya J.League (Japonya J.League YouTube)

13:00 - Kyoto vs. Cerezo Osaka - Japonya J.League (Japonya J.League YouTube)

15:30 - Samtredia vs. Dinamo Batum - Gürcistan Erovnuli Liga (Gürcistan Erovnuli Liga YouTube)

17:30 - Romanya vs. Türkiye - Avrupa Halı Saha Şampiyonası (Tivibu Spor )

18:30 - Iberia 1999 vs. Samgurali - Gürcistan Erovnuli Liga (Gürcistan Erovnuli Liga YouTube)

19:30 - Dinamo Tiflis vs. Gagra - Gürcistan Erovnuli Liga (Gürcistan Erovnuli Liga YouTube)

20:30 - Torpedo Kutaisi vs. Telavi - Gürcistan Erovnuli Liga (Gürcistan Erovnuli Liga YouTube)

22:00 - B. Dortmund vs. Real Madrid - UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (TV8, CBC Sport, Exxen)

22:00 - Gremio vs. Bragantino - Brezilya Serie A ( Spor Smart, Smart Spor HD)