Tokat'ta bağ evinde patlama: Yaralanan jandarma personeli Ankara'ya sevk edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 jandarma personelinden birinin Ankara'ya sevk edildiği bildirildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan jandarma personelinin tedavisinin Tokat ve Erbaa'daki hastanelerde devam ettiğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi gören bir jandarma personelinin helikopterle Ankara'ya sevk edildiğini söyleyen Hatipoğlu, "Patlamanın ardından çalışmalarımız sürüyor. Askerlerimizin tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Bir askerimizin tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilecek. Olayın ardından gözaltına alınan 2 kişinin sorguları sürüyor. Ekiplerimizin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor." dedi.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evinde 18 Mayıs'ta bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Samsun Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları araçtaki 2 kişiyi gözaltına almıştı.