Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta bağ evinde patlama: 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişinin tedavileri devam ediyor. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişinin tedavileri devam ediyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, patlamada yaralananlardan 4'ü jandarma personeli 6 kişinin tedavisinin Tokat ve Erbaa'daki hastanelerde sürdüğünü söyledi.

Bir jandarma personelinin ise Ankara'ya sevk edildiğini, tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiğini belirten Hatipoğlu, yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin dün tutuklandığını hatırlatan Hatipoğlu, "Ekiplerimizin bomba düzeneği ile ilgili çalışmaları sürüyor. Jandarmamız gerekli çalışmalarına devam ediyor. Olay, iki aile arasındaki husumetten kaynaklandı." dedi.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli Samsun'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Erbaa Tokat Güncel Haberler

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülans: 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı

Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülans: 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title