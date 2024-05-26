Tekirdağ'da Polis Öğrencileri Siber Suçlar Konusunda Bilgilendirdi
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ve Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulu'nda 615 öğrenciyi siber suçlar konusunda bilgilendirdi. Öğrencilere siber suçların engellenmesi, siber zorbalık, siber suçlar ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgiler verildi. Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı.
Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çerkezköy Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ve Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulunda 615 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.