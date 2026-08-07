TBMM'de Siyasi Partilerden Gündeme İlişkin Sert Mesajlar

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda siyasi parti grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, fındık alım fiyatını eleştirirken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez "Çerçeve Yasa" teklifine tepki gösterdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli "Barış, hepimiz için iyi olandır" derken, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fındık alım fiyatının üreticiler için büyük bir şok olduğunu belirterek, Tarım Komisyonu üyesi Mustafa Adıgüzel ile yaptıkları çalışmada girdi maliyetlerini dikkate alarak kilogram fiyatının 370 lira olarak açıklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Açıklanan 250 liralık fiyatın enflasyonun da altında kaldığını ifade eden Gürer, "Üreticinin girdi maliyeti artıyor, üreticiden çıkan üründen para kazanan yabancı tekeller var ama ülkemizin üreticisi bu bağlamda boğuluyor" dedi. Fındık alım fiyatının yeniden güncellenmesi gerektiğini belirten Gürer, fiyatın girdi maliyeti artı makul kar üzerinden belirlenmesi ve kilogram başına 370 lira alım fiyatı açıklanması çağrısında bulundu.

Genel Kurul'da siyasi partilerin grup başkanvekilleri ise gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÇÖMEZ: "MİLLETİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDEN GERÇEKLERİ KAÇIRMAYA DEVAM ETTİNİZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çömez, PKK terör örgütünün arkasında emperyalist bir irade olduğunu ifade ederek, "Yirmi dört yıldır iktidardasınız ve şimdi bir yasa teklifi getiriyorsunuz buraya. Bütün bunları yapmadan ya da yaptıysanız da beceremeden, sanki savaş kaybetmiş gibi bu ülkeyi bir terör örgütünün karşısında diz çöker vaziyette bir pazarlık masasına oturtuyorsunuz" dedi. Kanun teklifinin kamuoyundan gizlendiğini savunan Çömez, "Neyi nereden kaçırıyorsunuz Allah aşkına" diye sordu.

Çömez, İYİ Parti olarak teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek çekilmesi, Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi, tali komisyonların kurulması, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanları ile MİT Başkanı'nın komisyona gelmesi ve görüşmelerin canlı yayınlanması yönünde taleplerde bulunduklarını, ancak bunların işleme alınmadığını söyledi. Çömez, "Ufak tefek salonlarda değil büyük salonlarda yapalım bunları." dediklerini belirterek, "Almayın ama bu millet sizin ne yaptığınızı, hangi adımı attığınızı görüyor ve günü geldiğinde hesap soracak size" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ KILIÇ: "ÜRETİCİNİN AKLIYLA ALAY ETMEYİN"

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, 5 Ağustos'ta hayatını kaybeden sanatçı Bilgesu Erenus'u anarak, "emek, barış ve dayanışma" vurgusu yaptı. Kılıç, ardından fındık alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Giresun kalite fındık için 255 lira, levant kalite için 250 lira, sivri fındık için 245 lira olarak açıklanan fiyatları eleştirdi. "Üreticinin aklıyla alay etmeyin" diyen Kılıç, geçen yıl Giresun kalite fındığın 200 lira olduğunu, bu yılki artışın yüzde 27,5'te kaldığını belirterek, "Mazot mu ucuzladı, gübre mi ucuzladı, zirai ilaç mı ucuzladı, işçilik mi yarı yarıya düştü? Hiçbiri düşmedi" dedi.

Kılıç, Türkiye'nin dünya fındığının merkezi olduğunu ve dünya pazarında fiyat belirleme gücüne sahip olması gerektiğini belirterek, fındık üreticisinin tekelci şirketlerin karşısında yalnız bırakıldığını savundu. CHP olarak fındığın kilogram fiyatının en az 375 lira olması gerektiğini belirten Kılıç, yüzde 6'nın üzerindeki eğimli arazilerde üreticiye ayrıca 25 lira destek verilmesini istedi. Kılıç, "Fındık üreticisi bizden sadaka istemiyor, bir yıllık emeğinin, alın terinin ve bahçede bıraktığı ömrünün karşılığını istiyor" dedi.

Kılıç, CİMER'e yansıyan başvurulardan örnekler vererek, ekonomik sorunların yurttaşları yaşamlarına son verme noktasına getirdiğini savundu. Son dört ayda Ankara'dan yapılan başvurularda bazı yurttaşların TBMM, Kızılay, hastane, AK Parti Genel Merkezi veya Cumhurbaşkanlığı önünde yaşamlarına son vereceklerini yazdıklarını belirten Kılıç, "Hiçbir insan durup dururken ölümü konuşmaz, hiç kimse durup dururken 'Kendimi yakacağım.' demez" dedi. Kılıç, ekonomik sorunların iktidarın politikaları nedeniyle derinleştiğini savundu.

Asgari ücretin kiraya, faturaya ve kredi borçlarına gittiğini, emeklilerin markette peynirin gramını hesapladığını ve üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığını belirten Kılıç, "Bunun adı artık ekonomik kriz değildir, bu ağır bir sosyal yıkımdır" dedi. Kılıç, "Bu ülkenin görünmeyenlerinin, duyulmayanlarının, yoksullaştırılanların ve çaresiz bırakılanların yanında dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partisi vardır" ifadelerini kullandı.

KILIÇ: "İÇ CEPHEYİ SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin yıllardır iç gerilimlerle meşgul edildiğini savunarak, "Sivrisineklerle oyalanarak, sürekli günü kurtaran hamleler yaparak vakit kaybetmek yerine o sinekleri üreten küresel bataklığı kökünden kurutmamız gerekiyor" dedi. Kılıç, Türkiye'nin kendi iç meselelerini tamamen çözmüş, "bin yıllık kardeşlik hukukunu yeniden güçlü bir şekilde tesis etmiş" bir ülke olmasının dış güçlerin en büyük korkusu olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını belirten Kılıç, "Asıl mesele, yabancı istihbarat servislerinin, İsrail'in veya küresel sömürü düzeninin bu topraklarda müdahale aracı olarak kullanabileceği tek bir zayıf noktanın bile kalmaması demektir" ifadelerini kullandı. Kılıç, "İç cepheyi öyle sağlamlaştıracağız, öyle bir tahkim edeceğiz ki dışarıdan bırakın operasyon çekmeyi kimse bu milletin arasına nifak sokmaya cüret bile edemeyecek" dedi.

TEMELLİ: "BARIŞ HEPİMİZ İÇİN İYİ OLANDIR"

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli, Adalet Komisyonunda "çerçeve yasa" olarak nitelendirilen kanun teklifinin görüşülmeye başladığını belirterek, "Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor ve bu süreç açısından da belki de en kritik eşiklerden birini geçiriyor" dedi. Temelli, teklife ilişkin eleştirileri ve eksiklikleri bulunduğunu belirterek, "Bu adımla beraber bir yolun açılacağını ve bu yolda hep birlikte ortak duyguyla hareket edeceğimize inanıyorum çünkü barış, hepimiz için iyi olandır, hayırlı olandır" ifadelerini kullandı.

Temelli, Kürt meselesinin demokratik çözümünün dayanışma ruhuna ve demokratik bir toplumun inşasına ihtiyaç duyduğunu söyledi. "Evet, eleştiri yapalım, evet, birbirimize karşı sözümüzü kuralım ama barış duygusundan vazgeçmeyelim" diyen Temelli, cezaevleri, kayyumlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları konusunda günlerdir konuşulduğunu ancak adım atılmadığını belirtti. Temelli, "İşte bütün bu sorunları aşmak için gerçekten önemli bir eşikte olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

BAŞARIR: "MECLİS'İN EN BÜYÜK PROBLEMİ BUDUR"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ege Üniversites'inde gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması benzeri etkinliklerin önceden izne bağlanmasını eleştirdi. Anayasa'nın 34'üncü maddesine işaret eden Başarır, "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir" dedi. Başarır, üniversitelerde öğrencilerin toplantı ve gösteri hakkının kısıtlandığını belirterek, "Ülke bu karanlık iklimi, bu baskıyı hak etmiyor, üniversiteler hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Başarır, ekonomik sorunlara da değinerek, en düşük emekli maaşı alan 5,5 milyon kişi bulunduğunu, 7 milyonun üzerinde ailenin 25 bin liranın altında emekli maaşı aldığını söyledi. Açlık sınırının 35-37 bin lira arasında olduğunu belirten Başarır, "Eğer bir ülkede 12 milyon 500 bin aile açlık sınırı 37 bin lirayken 25 bin liranın altında maaş alıyorsa bu Meclisin en büyük problemi budur, ülkenin en büyük problemi budur" dedi. Başarır, akaryakıt fiyatlarına ilişkin de ekim ayında Eşel Mobil Sistemi'nin kalkmasıyla motorinin 100 lirayı görebileceğini savundu ve ÖTV ile Eşel Mobil Sistemi'nin yeniden değerlendirilmesini istedi.

YENİŞEHİRLİOĞLU: "BİN 302 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, güvenlik güçlerinin 71 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda bin 302 zehir tacirinin yakalandığını, bunlardan 844'ünün tutuklandığını belirtti. Operasyonlarda 832 kilogram uyuşturucu madde ve yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yenişehirlioğlu, uyuşturucunun yalnızca bireysel yaşamları değil, toplumsal yapıyı ve ülkenin geleceğini de tehdit ettiğini söyledi.

Uyuşturucu ağlarına karşı mücadelede kararlı olduklarını belirten Yenişehirlioğlu, "Gözümüzün nuru masum evlatlarımızın hayatını mahveden, aile ocağını yıkan ve toplumsal huzuru tehdit eden bu zehir ağlarına karşı asla merhamet göstermeyeceğiz, gençliğimizi ve istikbalimizi bu karanlık güçlerin ellerine asla teslim etmeyeceğiz" dedi. Yenişehirlioğlu, sokakların zehir tacirlerinden tamamen temizlenmesine ve "bataklığın kurutulmasına" kadar mücadelenin tavizsiz süreceğini belirterek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA