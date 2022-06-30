Tanzanya'da yeni Savunma Kuvvetleri Komutanı göreve başladı Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, General Jacob John Mkunda'yı yeni Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak atadı. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, General Jacob John Mkunda'yı yeni Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak atadı. General Mkunda, Darüsselam'daki Devlet Sarayı'nda düzenlenen törende, yemin ederek Tanzanya'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana 9. Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak göreve başladı. Daha önce Tanzanya ordusu karargahında Harekat ve Eğitim Şube Başkanı olarak görev yapan General Mkunda, Savunma Kuvvetleri Komutanlığına atanmadan önce tümgenerallikten orgeneralliğe terfi etti. AA / Güncel Tanzanya Afrika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tanzanya'da yeni Savunma Kuvvetleri Komutanı göreve başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.