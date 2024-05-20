Üye Girişi
Haberler

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Tedavi Görüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklandı. Kral Selman, Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda muayene edildi ve akciğer enfeksiyonu tespit edildi. Şu anda antibiyotik tedavisi görüyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklandı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, dün yüksek ateş ve eklem ağrısı çeken 88 yaşındaki Kral Selman'ın Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda yer alan kliniklerde muayene edildiği belirtildi.

Kral Selman'da akciğer enfeksiyonu tespit edildiği ve Es-Selam Sarayı'nda antibiyotik tedavisi gördüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Kralı, nisan ayında Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardında taburcu edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Suudi Arabistan Antibiyotik Kral Selman Sağlık Güncel Haberler

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından 'Benim için dua edin' paylaşımı

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından "Benim için dua edin" paylaşımı

 Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi

Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi

Bakmadan Geçme

Şampiyon kim olacak? Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Villarreal Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (ARDA GÜLER'İN GOLLERİ) Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor 2024? İşte Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı sezon! DEV DERBİDE KAVGA! Fenerbahçe - Galatasaray maçı kavgayı kim çıkardı, KİM KAVGA ETTİ? Olay ne, ne oldu? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? GS en son hangi yıl ve sezon şampiyonluk yaşadı? FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? #9917 Dev derbide kim önde, kim gol attı? DEV DERBİ SON DURUM! #129349 DEV DERBİDE NEFESLER TUTULDU! #9917 Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI ANLATIM! Dakika dakika ne oldu, kim gol attı? #129349 Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri GALATASARAY'IN TARİHÇESİ! Galatasaray ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray ilk başkanı kimdir? FENERBAHÇE'NİN TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar (1909-2024) Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti? İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri!
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title