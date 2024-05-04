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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Gazze'deki Ateşkes ve İnsani Koridorlar İçin Çağrı Yaptı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanması ve insani koridorlar oluşturulması gerektiğini vurguladı. Ferhan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'nde konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanması, Filistinlilerin acılarına son vermek için insani koridorlar oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Ferhan, Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'nde konuştu.

İİT'nin Youtube hesabından yapılan yayına göre açılış konuşmasında Ferhan, Suudi Arabistan'ın Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes talebini yinelediğini vurguladı.

Ferhan, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin acılarının ve sıkıntılarının sona ermesi için insani koridorlar oluşturulması gerektiğini ifade etti.

İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4-5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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