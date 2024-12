Stratcom Summit 24'te yapay zekanın siber güvenlikte kullanımı ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) İletişimde "Yapay Zeka Destekli Siber Güvenlik: Güvenliğin Sağlanması" başlıklı panel düzenlendi.

Gazeteci Miranda Schunke'nin moderatörlüğündeki panele New Orleans Üniversitesinden Abdullah Yasin Nur, Johanneum Research Araştırma Müdürü Andreas Windisch, Marlinix kurucusu Mahir Yüksel, Digital National Alliance Bulgaria'dan Monika Manolova, ve Trocadero Forum Enstitüsünün (TFI) Kurucusu Ellen Wasylina katıldı.

Panelde söz alan New Orleans Üniversitesinden Abdullah Yasin Nur, yapay zekanın gelecek değil bugünü temsil ettiği ve hayatın her alanında olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik alanında, savunmada da saldırıda da var. Her iki taraf da yapay zeka kullanacak. Yapay zeka bunların üstesinden gelmek için çözümler getirecek." dedi.

Siber güvenlikte gizliliğin en büyük endişe kaynağı olduğuna işaret eden Nur, "Son dönemlerde yapay zeka ile resim çizdirme trendi çıktı. Bu görselleri paylaştı insanlar. Ancak, hackerler bunu nasıl kullanır bunu düşünmek gerekir." uyarısında bulundu.

Nur, yapay zekanın insanların bilgileri ve düşüncelerine ulaştıkça onları ikna edebileceği ve endişelerini de yönlendirebileceğine dikkati çekti.

İnsan profillemesinin, yapay zekaya insanlar üzerinde ciddi tehlikeler oluşturabileceğini kaydeden Nur, "İnsan profillemesi konusu önemli. Gizlilik önemli. Genelde bir kaç tane şifre kombinasyonumuz var bunları kullanıyoruz. Yapay zeka profilleme ile bunu tahmin etmeyi kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Nur, siber güvenliğin en zayıf halkasının insanlar olduğunu öne sürerek, siber saldırı gruplarının önce kişileri hedef alıp onlar üzerinden kurumlara erişim sağlamaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Yapay zekanın kötü niyetli kullanımına karşı dikkatli olunmalı

Johanneum Research Araştırma Müdürü Windisch, siber güvenlikte yapay zekanın kullanımı konusunda çalışmalar yapıldığını, bu kapsamda makina öğrenme tekniklerinin de devrede olduğunu aktararak, yapay zekanın kötü niyetli kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Windisch, yapay zeka ile anormal durumların ivedilikle tespit edilebildiğini vurgulayarak, "Bu sürekli gelişen bir alan. Siz de uyanık olup yatırım yapmazsanız kötü niyetliler sizden daha uyanık olacak. Normal olmayan şeyleri yapay zeka ile tespit edebilirsiniz." dedi.

Kritik alt yapıların bu teknolojilerle hedef alınabileceğine işaret eden Windisch, teknoloji sistemlerinin kötü niyetli kişilere karşı eğitilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Windisch, Avusturya'da hükümetle yaptıkları iş birliğinde, yapay zeka ile KOBİ'leri desteklemek konusunda çalıştıklarını, bu alanda yeniliklerin verimli olduğunu aktardı.

"Siber güvenliğin yıkıcı etkilerini görmüş biriyim"

Marlinix kurucusu Yüksel, siber güvenliğin yıkıcı etkilerini gördüğüne vurgu yaparak, 1990'larda ortaya çıkan internet korsanlarının bireysel motivasyona sahip kişiler olduğunu ancak 2000'li yıllardan sonra devletlerin bu alana el atmasıyla siber saldırıların daha tehlikeli bir hal aldığını söyledi.

Yüksel, savaşların da hibrit ve konvansiyonel olarak ikiye ayrıldığını ve bunların en tehlikelisinin yapay zeka kullanılan hibrit savaşlar olduğunu öne sürdü.

Mahir Yüksel, 2008'de Osetya'nın işgalinde konvansiyonel savaştan önce siber saldırı yapıldığını ve elektrik kesintisi yaşandığını anımsatarak, Rusya-Ukrayna savaşında, Kiev'in Moskova'ya karşı hackerler kullanarak etkili saldırılar gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Yüksel, halihazırda, yapay zeka destekli savaşların olduğunu, ilerleyen zamanlarda ise sadece makinaların savaşacağını o yüzden bu sürece geçişin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Siber güvenlikte, saldırı kadar savunmada da yapay zekanın önemli olduğunun altını çizen Yüksel, makinaların saldırılara karşı eğitilerek tehditleri algılayan sistemler geliştirebileceğini ve böylelikle savunmanın da güçlendirilebileceğini dile getirdi.

"Dijital teknolojilerin herkese ulaşılabilir olması lazım"

Digital National Alliance Bulgaria'dan Manolova ise siber güvenliğin tehditleri karşısında herkesin bilgilendirilmesi gerektiğini kaydederek, "Dijital teknolojilerin herkese ulaşılabilir olması lazım." dedi.

Yapay zekanın arama motorlarının yerini aldığını aktaran Manolova,"(Yapay zeka) Bizim duygularımızla hareket ediyor. Onu nasıl yönetirsek öyle cevap veriyor. En iyi satış temsilcisi olabilir. Bulunduğumuz bölgedeki en önemli şeyleri görebilirsiniz. Farklı bir gerçeklik görebilirsiniz. Yaşadığımız yerdeki insanların hissettiğinden farklı şeyler. Gerçekle bağınız kopabilir ve bunu anlamak zor olabilir." uyarısında bulundu.

Manolova, yapay zeka kaynaklı manipülasyonlara karşı dikkat edilmesi çağrısı yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oltalama ya da herhangi bir yazılım saldırısı olabilir. Günde milyonlarca dijital saldırı olabilir. Daha dikkatli olunmalı. Bazı görünmeyen tehlikeler var. Karşılaştığımız en ciddi zorluklardan biri yanlış bilgi. Yapay zeka okuryazarlığımız çok az. Bazı sistemlerin nasıl yürüdüğünü bilmemiz lazım. Online olarak yaşadığımız bir dünya var. Her zaman gördüğümüzün gerçek olmadığını anlamamız lazım. En az iki kaynaktan kontrol edin."

Yapay zeka ile sürdürülebilir çözümler mümkün

TFI Kurucusu Wasylina da siber tehditlerden birinin yanlış bilgi olduğunu hatırlatarak, "Bu olay küçük büyük tüm işletmeleri ilgilendiriyor." dedi.

Sağlık sistemlerine herhangi bir saldırının milyonlarca dolar zarara mal olacağına işaret eden Wasylina, yapay zeka ile siber güvenliğin sağlanmasının bu durumu yüzde 90 oranında iyileştirilebileceğini belirtti.

Wasylina, bazı şirketlerin yapay zeka ile sürdürülebilir ürün geliştirme ve tedarik zinciri oluşturma, risk ve maliyet analizleriyle verimliliği artırdığını, müşteri talepleri ve ilgisi odaklı çalışarak, başarılı işler çıkardığını kaydetti.

"Yapay zeka hayatımda önemli rol oynadı"

Sanat Teknolojisinde Yeni Ufuklar oturumunda ise Nijeryalı yapay zeka sanatçısı ve hikaye anlatıcısı Malik Afegbua yapay zekanın iş hayatındaki rolünü anlattı.

Afegbua, yapay zekanın gerçekte olmayan hayal ürünü şeyleri meydana getirmekte kullandığına dikkati çekerek, bunu hikaye anlatıcılığında da uyguladığında harika şeylerin ortaya çıktığını belirtti.

Yapay zeka ile daha geniş kitlelere ulaşılabildiğini kaydeden Afegbua, teknolojinin, son yıllarda hayatında önemli rol oynadığını ve hikaye anlatıcılığını şekillendirdiğini söyledi.

Afegbua, yapay zeka sayesinde Marvel Studios gibi büyük markalarla çalışabildiğini, Blade adlı bir filmin sanat yönetmenliğini ve kostümlerini yapabildiğini ifade ederek, yapay zekadan edindiği bilgilerle kendisini şekillendirdiğini sözlerine ekledi.