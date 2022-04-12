Son dakika haberleri: New York Polis Departmanı: Saldırgan işçi kıyafetli siyahi bir erkek - Haberler

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Son dakika haberleri: New York Polis Departmanı: Saldırgan işçi kıyafetli siyahi bir erkek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: New York Polis Departmanı: Saldırgan işçi kıyafetli siyahi bir erkek

Edinilen son dakika gelişmesine göre New York Polis Departmanı, New York'taki metro saldırısının terör olayı olarak soruşturulmadığını belirterek, saldırganın siyahi bir erkek olduğunu, yeşil işçi tipi bir yelek ve gri renkli sweatshirt giydiğini aktardı.

New York Polis Departmanı, New York'taki metro saldırısının terör olayı olarak soruşturulmadığını belirterek, saldırganın siyahi bir erkek olduğunu, yeşil işçi tipi bir yelek ve gri renkli sweatshirt giydiğini aktardı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

New York Polis Departmanı, New York, Metro, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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