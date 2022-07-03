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Son dakika haberleri | Orhaneli'de bir evin çatısında başlayan yangın söndürüldü

AA - Osman Sak - Güncel
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Son dakika haberleri | Orhaneli'de bir evin çatısında başlayan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpınar Mahallesi'nde Özkan Bektaş'a ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekipler tarafından diğer evlere sıçramadan söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

AA / Osman Sak - Güncel

Orhaneli İtfaiye Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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