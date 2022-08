Son dakika haberleri... Bakırköy Cezaevi'nde Gezi Tutuklularını Ziyaret Eden Utku Çakırözer: "Aym ve İstinaf Bu Utanç Verici Hukuksuzluğa Artık Son Vermeli"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki Gezi davası tutuklularını ziyaretinin ardından "AYM ve istinaf mahkemesi bir an önce bu dosyaya bakmalı ki Türkiye bu ayıptan, bu utançtan derhal kurtulabilsin" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde Gezi Davası tutuklularını ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklama yapan Çakırözer, şunları ifade etti:

"Yeni adli yıl başlarken, siyasi davalarda haksız, hukuksuz cezaevinde tutulan gazeteciler, hak savunucuları, hukukçular, sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasiler 'adalet' bekliyor. Gezi Davası kapsamında 18'er yıl hapse çarptırılan Mücella Yapıcı, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Can Atalay, Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman 128 gündür cezaevinde. İlk derece mahkemesinin hapis cezası verdiği Gezi tutukluları, İstinaf Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi'nde dosyalarının bir an önce ele alınarak, uğradıkları büyük adaletsizliğin giderilmesini bekliyor. Aynı dava kapsamında yargılanan iş insanı Osman Kavala ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutukluluğuna ilişkin verdiği karara rağmen 5 yıldır tutuklu.

"AYM VE İSTİNAF MAHKEMESİ BİR AN ÖNCE BU DOSYAYA BAKMALI"

Gezi davasında hukuksuz bir şekilde 18'er yıl hapse çarptırılan Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku ile kaldıkları Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde görüştüm. Yaklaşık 128 gündür burada, özgürlüklerinden, sevdiklerinden mahrum bir şekilde tutuluyorlar. Benzer şekilde Can Atalay, Hakan Altınay, Tayfun Kahraman Silivri Cezaevi'nde yine aynı davadan 128 gündür tutuklu. Ayrıca yine aynı davada 1765 gündür cezaevinde tutulan Osman Kavala da haksız, hukuksuz ve adaletsiz şekilde özgürlügünden mahrum bırakılıyor. Hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onun hakkında verdiği tutukluluğunun hak ihlali oluşturduğu kararına rağmen. Bu karara hala uyulmuyor! Gezi davası tutukluları, İstinaf Mahkemesi'nin bir an önce dosyalarına bakmasını bekliyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nde yaptıkları bireysel başvurular da hala görüşülmeyi bekliyor. Öncelikle Kavala hakkındaki AİHM kararının uygulanması gerekli. Ayrıca Anayasa Mahkemesi de bir an önce bu hukuksuz tutuklulukları gözden geçirmek zorunda! Yine İstinaf Mahkemesi de önünde bulunan dosyayı bir an önce ele alarak sonuçlandırmalı! AYM ve istinaf mahkemesi bir an önce bu dosyaya bakmalı ki Türkiye bu ayıptan, bu utançtan derhal kurtulabilsin.

"ARTIK BU ADALETSİZLİK, BU HUKUKSUZLUK SONA ERMELİ"

Artık bu adaletsizlik, bu hukuksuzluk sona ermeli! Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünden dileğimiz, çağrımız şudur: Mücella Yapıcı, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Can Atalay, Hakan Altınay, Tayfun Kahraman ile Osman Kavala bir an önce özgürlüklerine, bir an önce ailelerine, sevdiklerine kavuşmalıdır."

GİZLİLİK VAR, İDDİANAME YOK

Bakırköy Cezaevi'nde tutuklu bulunan Avcılar eski Belediye Başkan Handan Toprak Benli ile de görüşen Çakırözer, 5 aydır tutuklu bulunan Benli'nin savunma hakkının elinden alındığını belirtti.

Benli hakkındaki iddianamenin hala yazılmadığını belirten Çakırözer, "İktidarın kumpas davaları bitmiyor. Bu kez de eski belediye başkanını aylardır savcı yüzü bile göstermeden cezaevinde tutuyorlar. Hem ortada iddianame yok hem de dosyada gizlilik kararı var! O zaman bu insan kendini nasıl savunacak? Handan Hanım'ın gasp edilen savunma hakkı derhal iade edilmelidir. Edilsin ki Handan Hanım savunmasını yapabilsin" çağrısında bulundu.