Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/YPG'den Karkamış'a havan saldırısı (2) Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR?Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan saldırısının ardından topçu birliklerince PKK/YPG'li teröristlerin tespit edildiği bölge vuruluyor. TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR ? Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan saldırısının ardından topçu birliklerince PKK/ Ypg'li teröristlerin tespit edildiği bölge vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce cezalandırma atışlarının yapıldığı, Ayn el-Arab'ın batısındaki Bellöne tepelerindeki terör mevzilerinden dumanlar yükseliyor. Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep YPG PKK Haberler Son Dakika

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