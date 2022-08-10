Haber : Son dakika haberi: Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'i Kazakça okuyacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'i Kazakça okuyacak

 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'i Kazakça okuyacak

Gelen son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'ten fazlası eğitim dili Kazakça olan okulları tercih etti.

NUR Kazakistan'da bu yıl ilkokula gidecek çocukların yüzde 70'ten fazlası eğitim dili Kazakça olan okulları tercih etti.

Kazakistan Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılı için kayıt döneminin sona erdiği ülkede bu yıl 400 binden fazla çocuk ilkokula gidecek.

Bunların yüzde 70'ten fazlası eğitim dili Kazakça olan okulları tercih etti.

Bu sayı ülkenin Kızılorda, Ulutau, Mangistau ve Jambıl gibi bölgelerinde yüzde 90'a yaklaştı.

Rusça eğitim veren okulların da bulunduğu ülkede aileler, son yıllarda çocuklarını Kazakça eğitim veren okullara göndermeyi tercih ediyor.

Kazakistan'da geçen yıl ilkokula başlayan 380 bin çocuğun yüzde 65'inin ailesi Kazakça okulları tercih etmişti.

Bu arada 2022'den itibaren yürürlüğe giren yeni okul müfredatı gereği, bundan sonra Kazakça okullarda ilkokul birinci sınıflarda Rusça dersi verilmeyecek. İlkokullarda Rusça ikinci, İngilizce ise üçüncü sınıftan itibaren okutulacak.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Kazakistan Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title