Son dakika haberi | Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu Güncel Haberler Son dakika haberler... Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin başında darp izine rastlandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin başında darp izine rastlandı. Karakocalı Mahallesi'ndeki bir binada yalnız yaşayan Yılmaz Kip'den (26) iki gündür haber alamayan yakınları, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine bilgi verdi. Adrese giden ve çilingir vasıtasıyla kapıyı açarak eve giren ekipler, Kip'in üzeri battaniye ile örtülü ve hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Kip'in başından darbe aldığı tespit edildi. Yılmaz Kip'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Mert Cantürk Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.