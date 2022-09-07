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Son dakika haberi | Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu

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Son dakika haberi | Alanya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberler... Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin başında darp izine rastlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin başında darp izine rastlandı.

Karakocalı Mahallesi'ndeki bir binada yalnız yaşayan Yılmaz Kip'den (26) iki gündür haber alamayan yakınları, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

Adrese giden ve çilingir vasıtasıyla kapıyı açarak eve giren ekipler, Kip'in üzeri battaniye ile örtülü ve hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Kip'in başından darbe aldığı tespit edildi. Yılmaz Kip'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

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