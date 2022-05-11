Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Emin Bal - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)

Son dakika haberler... KAZADA ÖLEN AŞİRET LİDERİ TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, polis memuru Abdulkadir Kılıç ile birlikte hayatını kaybeden Gevdan Aşireti liderlerinden eski güvenlik korucusu Kemal Aslan, memleketi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine getirildi.

KAZADA ÖLEN AŞİRET LİDERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, polis memuru Abdulkadir Kılıç ile birlikte hayatını kaybeden Gevdan Aşireti liderlerinden eski güvenlik korucusu Kemal Aslan, memleketi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine getirildi. Cenaze törenine bölgedeki aşiret liderleri ile İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ve binlerce kişi katıldı. Cenazede Aslan'ın yakınlarını gözyaşı dökerken, İlçe Jandarma Komutanı Kurgan teselli vermeye çalıştı. Kemal Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenin ardından Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman, Kemal Aslan'ın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),


Demirören Haber Ajansı / Emin Bal - Güncel

Kemal Aslan, Hisarcık, Aşiret, Şırnak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title