Orman yangınına müdahale sürdü Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için yürütülen çalışmalar devam etti. Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için yürütülen çalışmalar devam etti. Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 19.30'da başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi. Yangına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ve 4 helikopterle destek verdi. Gece süren çalışmalarda yer ekiplerinin yanı sıra gece görüşlü 2 helikopter de kullanıldı. Havanın aydınlanmasıyla hava ekiplerinin sayısı 10 helikopter ve 2 uçak olarak artırıldı. Güncel AA / Halil Şahin Orman İşletme Müdürlüğü Manisa İzmir Soma Güncel Haberler

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