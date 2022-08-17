Son dakika haber! Konya'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Konya'da otomobiliyle seyir halindeyken çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Konya'da otomobiliyle seyir halindeyken çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Fatih T, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada kendisine söz verilen Fatih T, önceki beyanlarını tekrar ederek, uygun görülecek şekilde tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Olay Merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Caddesi'nde 30 Ocak'ta yolda yürüyen Nuri Gürler bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, Gürler belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yapılan inceleme sonucunda Gürler'e çarptığı belirlenen sürücü Fatih T. ile yanında bulunan İ.G. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Fatih T, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Güncel AA / Havva Dereağzı Fatih Konya Güncel Haberler Son Dakika

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