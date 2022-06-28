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Son dakika gündem: Nijerya'da yerinden edilmiş kampında 22 kişi hayatını kaybetti

AA - Adam Abu - Güncel
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Son dakika gündem: Nijerya'da yerinden edilmiş kampında 22 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Nijerya'nın Katsina eyaletindeki yerinden edilmiş kampında henüz belirlenemeyen nedenle 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Katsina eyaletindeki yerinden edilmiş kampında henüz belirlenemeyen nedenle 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katsina Yerinden Edilmiş Kampları Başkanı Malam Sa'ad Salisu Shimfida, yaptığı açıklamada, Katsina eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle 15 binden fazla kişinin yerinden edilmiş kamplarına sığındığını belirtti.

Shimfida, kamplarda kalan aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 22 kişinin henüz bilinmeyen sebeple yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ölüm nedeninin araştırıldığını aktaran Shimfida, ölümün yetersiz beslenme ve sağlıksız durumdan olabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

AA / Adam Abu - Güncel

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