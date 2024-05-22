Sivas'ta trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

T.D. yönetimindeki 58 TD 685 plakalı otomobil ile F.D. idaresindeki 58 AEJ 504 plakalı motosiklet, Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi Hafik Caddesi'nde çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.