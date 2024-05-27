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Sivas'ta silah temizleme kazası: Mesai arkadaşı yaralandı

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Sivas'ta bir güvenlik görevlisi, silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olan mesai arkadaşının sağlık durumu iyi.

Sivas'ta güvenlik görevlisi, silahını temizlediği sırada kazara mesai arkadaşını yaraladı.

İddiaya göre, Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanlarda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K'nin silahı, temizlerken ateş aldı.

Mermi çekirdeği, mesai arkadaşı T.Y'nin boynuna isabet etti.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

M.A.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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