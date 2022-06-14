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Ayakkabı ve çikolata paketine gizlenmiş esrar ele geçirildi

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İranlı bir yolcunun valizinde, 3 kilo 120 gram esrar ele geçirildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İranlı bir yolcunun valizinde, 3 kilo 120 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü Akıncılar ilçesinde durdurdu.

Jandarma ekipleri, otobüsteki yolculardan İran uyruklu R.S'nin valizinde bulunan 3 çift ayakkabı, 7 çikolata ve 3 toz içecek paketi içerisine zulalanmış 3 kilo 120 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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