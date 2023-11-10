Şırnak'ta çocuklar, "Gezen Sinema" tırı ile film izledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle oluşturulan "Gezen Sinema" tırı Şırnak'ta çocuklar için eğlendirici etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle oluşturulan "Gezen Sinema" tırı Şırnak'ta çocuklar için eğlendirici etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Şırnak'ta mobil sinema tırı, kent merkezi ve ilçelere giderek, 6-17 yaş arasındaki çocukların sinema deneyimi yaşamasını sağladı.

Proje gönüllüleri, film başlamadan önce çocuklarla sohbet etti ve çeşitli oyunlar oynayarak sosyalleşmelerine katkı sundu.

Bu kapsamda Şehr-i Nuh İlk ve Ortaokulunda konuşlanan mobil tırı öğretmenleri eşliğinde ziyaret öğrenciler, "Rafadan Tayfa" isimli animasyon filmini izledi.

Dernek Başkanı Erol Gözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılından bu yana 74 il ve 700 ilçede köy köy gezerek, 2 milyonun üzerinde çocuğu sinema ile buluşturduklarını söyledi.

Daha önce sinema deneyimi yaşamamış dezavantajlı öğrencilere öncelik verdiklerini aktaran Gözen, "Bugün üçüncü günümüz burada. Her gün 1500 çocuğa ulaşıyoruz. Tırımız 120 öğrenci kapasiteli. Bir alışveriş merkezinde gördüğünüz sinema salonuna dönüşebiliyor, özel bir tır. Türkiye'de tek olan bir tır." dedi.

Mobil sinema tırı ile depremden etkilenen illeri de ziyaret ettiklerini belirten Gözen, onlarla etkinlikler yaptıklarını söyledi.

İlkokul öğrencisi Egemen Berat Kava ise mobil sinema tırı ile farklı bir heyecan yaşadığını belirterek "Çok eğlenceliydi." dedi.

Hatice Nur Zeyrek de sinema tırında çizgi film izleyip, şarkılar söyleyerek eğlenceli vakit geçirdiğini kaydetti.???????