Sinop'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Sinop'un Gazi Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazada yola savrulan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Gazi Caddesinde seyreden Fatih Sarıoğlu yönetimindeki 57 ABP 532 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yola savrulan sürücü yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.