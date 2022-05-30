SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA BABA VE OĞLU YARALANDI - Haberler

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SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA BABA VE OĞLU YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİLİVRİ'de bir baba ve oğlu ile İsmail I. isimli kişi arasında demir sopa ve bıçaklı kavga yaşandı.

SİLİVRİ'de bir baba ve oğlu ile İsmail I. isimli kişi arasında demir sopa ve bıçaklı kavga yaşandı. Baba Vural ve oğlu Muhammet Sert'in demir sopayla saldırdığı İsmail I., bıçakla karşılık verdi. Yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Endülüs Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, Vural Sert ve oğlu Muhammet Sert, araçla yanlarından geçen İsmail I.'ya demir sopayla saldırdı. Aracından inerek önce baba Vural Sert'i bıçaklayan İsmail I., ardından oğlu Muhammet Sert'i bıçaklayarak, kovaladı. İsmail I.'nın olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahayi olay yerinde yaptığı baba ve oğlu, hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra polise teslim olan İsmail I.'nın emniyet sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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