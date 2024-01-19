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Siirt ve Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı

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Siirt merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve kod adı kullandığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Zanlılar, adliyeye sevk edilmek üzere emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Siirt merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri koordinasyonunda örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve kod adı kullandığı tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Siirt ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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