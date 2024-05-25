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Siirt'te Sesli Tuval Etkinliğinde Baba-Oğul Düeti

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Siirt'te düzenlenen Sesli Tuval etkinliğinde, ses sistemleri görevlisi olan bir baba ile müzik öğretmeni olan oğlu birlikte şarkı söyledi. Baba-oğul düeti dinleyicilerden alkış aldı.

Siirt'te "Sesli Tuval" etkinliğinde ses sistemleri görevlisinin müzik öğretmeni oğluyla yaptığı düet dinleyicilerden alkış aldı.

Takasbank Güzel Sanatlar Lisesinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğretmenler ve öğrenciler türküler seslendirdi.

Organizasyonun ses sistemleri görevlisi Musa Kesici ile okulda müzik öğretmeni olan oğlu Metin Kesici, sahneye çıkarak birlikte Orhan Gencebay'ın Akşam Güneşi şarkısını seslendirdi.

Baba ile oğlunun düeti dinleyicilerden alkış aldı.

Vali Kemal Kızılkaya, resim ve müzik yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verdi, okulda daha önce görev yapan müdürlere de teşekkür plaketi takdim etti.

"İlk defa böyle bir düet yaptık oğlumla beraber"

Baba Kesici, yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri ilgilendiği müziğin hayatının parçası haline geldiğini söyledi.

Oğluyla sahne alacağından haberinin olmadığını ve şaşkınlık yaşadığını ifade eden Kesici, şunları dile getirdi:

"Ses sistemleri işlerimize devam ediyoruz. Bu akşam bize bir sürpriz yapıldı. Güzel Sanatlar Lisesinin bu etkinliğinde habersiz, hazırlıksız bir şekilde sahneye davet edildim. Mutlu oldum, güzel oldu. İlk defa böyle bir düet yaptık oğlumla beraber. Tabii biz alaylı, onlar okullu olduğu için belki aramızda seviye farkı var ama güzel oldu."

"Onun yanında şarkı söylemek heyecan verici oldu"

Metin Kesici de 13 yıldır müzik öğretmenliği yaptığını, babasıyla sahne almanın heyecan verici olduğunu söyledi.

"Gecenin bir sürprizi vardı, babamla birlikte bir şarkıda düet yaptık. İzleyenler de çok keyif aldı. Babam aynı zamanda meslek büyüğüm sayılır. Dolayısıyla onun yanında şarkı söylemek heyecan verici oldu." ifadelerini kullanan Kesici, bu anı hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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