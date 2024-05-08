Siirt'te hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı ve emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'nin Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisini aldı.
Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.???????
Emniyetteki işlemlerinin ardından D.Y. cezaevine gönderildi.