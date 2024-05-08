Üye Girişi
Haberler

Siirt'te hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı ve emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'nin Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisini aldı.

Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.???????

Emniyetteki işlemlerinin ardından D.Y. cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Siirt Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title