Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra, Siirt'teki mezarı başında anıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra, Siirt'teki kabri başında anıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra, Siirt'teki kabri başında anıldı.

Sirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyündeki camide düzenlenen anma programında mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, mevlit sonrası şehidin mezarına ziyarette bulundu.

Şehit Bağra'ya Allah'tan rahmet dileyen Hacıbektaşoğlu, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Şehidin babası Abdurrahman Bağra'ya başsağlığı dileğinde bulunan Hacıbektaşoğlu, köy sakinleriyle bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, Nallıkaya Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı ile Şirvan-Nallıkaya köyü güvenlik noktalarında nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret etti, taleplerini dinledi.