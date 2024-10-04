Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı

Şanlıurfa'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da Fatma Hort Kumaş, kentin ilk kadın belediye otobüsü şoförü olarak görevine başladı. Yolcuların destek verdiği Kumaş, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

ŞANLIURFA ilk kadın otobüs şoförü göreve başladı ŞANLIURFA'da, Fatma Hort Kumaş (37), kentin ilk kadın belediye otobüsü şoförü olarak göreve başladı. Kumaş'ı direksiyonda gören yolcular, ilk başta şaşırsa da sonrasında kendisine destek verdi.

Şanlıurfa'da şehir içi toplu taşımada çalışmak üzere Büyükşehir Belediyesi kura ile personel alımı yaptı. Yapılan kura çekimi sonunda Fatma Hort Kumaş, kentin ilk kadın belediye otobüsü şoförü unvanını kazandı. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Kumaş, direksiyon başına geçti. Şanlıurfa'nın ilk kadın otobüs şoförü olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kumaş, şunları söyledi:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin şoför alımı yaptığını görünce çok heyecanlandım ve başvurdum. 12 yaşında araba kullanmayı öğrendim ve o zamandan beri direksiyondan kopamadım. Farklı sektörlerde çalıştım ama hayalim her zaman otobüs şoförü olmaktı. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Her işin olduğu gibi otobüs kullanmanın da zorlukları var, ama kadınlar her şeyi başarır."

Otobüse binen ve direksiyonda kadın şoför gören yolcular ise ilk etapta duruma şaşırdı. Daha sonra kadın şoföre destek veren yolcular, kadınların her alanda başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Şanlıurfa Belediye Çocukluk Ulaşım Güncel Kadın Yaşam

İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lucifer nedir? Lucifer'in mührü ne, anlamı nedir? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 4 Ekim Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef balaban köftesi tarifi (ESKİŞEHİR)! En güzel balaban köftesi tarifi! Balaban köftesi tarifi nasıl yapılır? Balaban köftesi için malzemeler! MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Semih Çelik Ayşenur Halil'i neden öldürdü? Ayşenur Halil kimdir? İstanbul Fatih'de öldürülen Ayşenur Halil kaç yaşında, nereli, nasıl, neden öldürüldü? Semih Çelik İkbal Uzuner'i neden öldürdü? İkbal Uzuner kimdir? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen İkbal Uzuner kaç yaşında, nereli? İkbal Uzuner nasıl, neden öldürüldü? Çorum FK Iğdırspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Çorum FK Iğdırspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Semih Çelik kimdir? İstanbul Fatih'te surlarda kızın kafasını kesen Semih Çelik kaç yaşında, nereli? İstanbul Fatih surlarda kafası kesilen kızın VİDEOSU yayınlandı mı (Hassas Görüntüler)
title