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EURO 2024'te silah sesleri! Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Polonya ile Hollanda'yı karşı karşıya getiren maç öncesi Hamburg sokakları karıştı. Alman polisi, elindeki balta ve yangın tüpü ile tehditler savuran bir kişiyi silahla vurarak yaraladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyen Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan Polonya- Hollanda maçı öncesinde çıkan olaylarda polis silahına başvurdu.

EURO 2024'te korkutan anlar! Bir şahıs, baltayla taraftarlara saldırdı

ELİNDE BALTAYLA TEHDİTLER SAVURDU

Elinde balta ve yangın tüpü olan bir kişi, taraftarların geçiş yaptığı bölgede polise tehditler savurmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen Alman polisi, önce biber gazı kullanırken daha sonra havaya ateş açtı.

EURO 2024'te korkutan anlar! Bir şahıs, baltayla taraftarlara saldırdı

SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis bu yöntemlerle etkisiz hale getiremediği saldırganı bacağından vurdu. Saldırganın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı. Bir polis sözcüsü saldırganın taraftar olduğuna dair ilk aşamada herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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