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Samsun'da Kaçak Salyangoz Avcılığı Yapan Kişiye Yüksek Cezai İşlem

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Samsun'da kaçak salyangoz avcılığı yaptığı tespit edilen kişiye 66 bin 114 lira para cezası verildi. İl Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yasak dönemde seyir fenerlerini açmadan salyangoz avcılığı yapan bir tekneyi tespit etti. Tekne sahibine Su Ürünleri Kanunu kapsamında yüksek miktarda para cezası uygulandı.

Samsun'da kaçak salyangoz avcılığı yaptığı tespit edilen kişiye 66 bin 114 lira para cezası verildi.

İl Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi açıklarında bir teknenin seyir fenerlerini açmadan yasak dönemde salyangoz avcılığı yaptığını belirledi.

Ekipler, ışıklı ve sesli uyarılara uymayarak kaçan, plakasını kapattığını video çekimi yaparak tespit ettiği tekne sahibine Su Ürünleri Kanunu kapsamında 66 bin 114 lira para cezası uyguladı.

Teknede ele geçirilen 3 çuval deniz salyangozu ise denize döküldü.

Ekipler, gerekli cezai işlemlerin uygulanması için tekne sahibinin "dur" ikazına uymayarak ve seyir fenerini açmadan seyretmesi nedeniyle Samsun Liman Başkanlığına, avlandığı algarnayı bırakarak denizi kirletmesi nedeniyle de Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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