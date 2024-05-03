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Samsun'da bir itfaiyeci evinde ölü bulundu

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir itfaiyeci evinde ölü bulundu. Kürşat A'nın banyoda hareketsiz halde bulunması üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede Kürşat A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir itfaiyeci evinde ölü bulundu.

Yenimahalle Mahallesi 3214 Sokak'ta bir apartman dairesinde ikamet eden M.A, kocası Kürşat A'yı (43) banyoda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başında kanama bulunan kişinin öldüğünü belirledi.

Cenaze, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kürşat A'nın Amasya Merzifon Belediyesinde itfaiyeci olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Samsun Olaylar Güvenlik Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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