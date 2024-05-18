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Samsun'da Balık Avlamak İçin Denize Açılan Kişi Boğuldu

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Samsun'un Bafra ilçesinde balık avlamak için denize açılan bir kişi, kayığın alabora olması sonucu boğuldu. Olayda hayatını kaybeden kişinin cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde balık avlamak için denize açılan kişi, kayığın alabora olması sonucu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Şensel (61) ile bir arkadaşı, Emenli Mahallesi mevkisinden balık avlamak için kayıkla Karadeniz'e açıldı.

Bir süre sonra kayığın alabora olması sonucu Şensel ile arkadaşı suya düştü. Şensel'in arkadaşı kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak çevredekilere durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sudan vatandaşlar tarafından çıkarılan Şensel'in öldüğünü belirledi.

Şensel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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