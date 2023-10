Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kutlama törenleri düzenlendi.

Sakarya kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yaşar Karadeniz'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Geyve yöresine ait halk oyunları gösterisi yapıldı, öğrenciler şiir okudu.

Bir öğrenci, "Bayrak" şiirini okuduğu sırada gözyaşı döktü. Vali Karadeniz, duygulanan öğrenciyi hassasiyetinden ötürü tebrik etti.

Yoğun katılımın olduğu törende, askerler, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye, 112 ekipleri ve Togg araçlarından oluşan kortej geçişi yapıldı.

Kutlamalar kapsamında 1923 öğrenci, hep birlikte harmandalı oynadı.

Etkinlik sonunda Vali Karadeniz ve protokol üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından hazırlanan "Dünden 100'e Sakarya" isimli fotoğraf sergisini gezdi.

Törene, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Murat Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Tiryaki, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, tören aracından vatandaşları selamladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği esaslar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için aynı kararlılıkla, var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'yi demokrasisi örnek alınan bir ülke konumuna getirmek, ülkeye kazandırılan eser ve hizmetlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için kesintisiz mücadele içinde olduklarını ifade eden Yavuz, "Türkiye her alanda dünyayla rekabet edecek altyapıya sahiptir. Milli teknoloji hamlesi ile dijital teknolojide, otomotivde, kimya ve ilaçta, yapay zekada dünya öncüsü olma hedefiyle yüksek teknolojili, yüksek katma değerli yerli ve milli üretim amacına yönelik çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz." dedi.

Yavuz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınayarak, "Biz, asla gönül coğrafyamıza sırtımızı dönemeyiz. Küresel güçlerin, ırkçılık, İslam düşmanlığına kadar vardırdıkları sinsi oyunlarının karşısındayız. Bu oyunların her biriyle mücadelemizi devlet olarak, köklü tarihimizde olduğu gibi, sağduyuyla, kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." diye konuştu.

İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği etkinlik, mehteran ve halk oyunları gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Gebze ilçesi 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydan'ında da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Bartın

Bartın'da Ömer Tepesi Futbol Sahası'nda düzenlenen tören, Vali Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin'in askeri tören aracıyla alanda bulunanların bayramını kutlamasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Arslan, çağın gerektirdiği yenilikleri, büyük kalkınma hamlelerini kısa sürede gerçekleştiren ve muasır medeniyet yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bugün de bağımsızlık ve toprak bütünlüğünden taviz vermeden, tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ilkelerine bağlı kalarak şanlı Türk bayrağını dalgalandırmanın gurur ve onurunu yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

Sporcular ve halk oyunları ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinin gösterisi ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, tören geçişiyle sona erdi.

Bolu

Bolu ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki törende Vali Erkan Kılıç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir dinletisinin ardından törende, mehteran ekibi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Halk Oyunu ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan 1923 kişilik grup gösteri sundu.

Tören, öğrenciler, sporcular ve Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birliklerin kortej yürüyüşü ile sona erdi.

Törene, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, STK'ler, şehit ve gazi yakınları, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzce

Düzce Valiliği önünde yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Tören birlikleri ve vatandaşları selamlayan Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet'in 100. yaşını kutladıklarını dile getirerek, "Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." şeklinde konuştu.

Aslan'ın konuşmasının ardından mehteran takımı sahne aldı, halk oyunu ve spor gösterileri sunuldu. Daha sonra, askeri birlikler, mehteran takımı, sporcular, öğrenciler ve araç kortejinden oluşan tören geçişi yapıldı. Son olarak Düzce Belediyesinin ışıklı gösterisi izlendi.

Zonguldak

Zonguldak'ta da Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Madenci Anıtı önündeki törenle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Hacıbektaşoğlu, "Bugün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserimdir' dediği, şanlı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından olan ve bir beka mücadelesi olarak tarihe geçerek Kurtuluş Savaşı'mızın sonucunda zaferle taçlandırılan özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi, 100. yılını yaşadığımız en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı'nı aziz milletimizle tüm yurdumuzda coşku, sevinç içinde kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından, 100. Yıl Marşı Yarışması'nda eseriyle birinciliğe layık görülen ve ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edilen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü'nün eseri öğrenciler tarafından seslendirildi.

Şiirlerin okunması sonrasında, farklı etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, kortej geçişiyle gerçekleştirildi.

Vatandaşlar özellikle madencilerin, askerlerin ve polislerin geçişine alkışlarla destek verdi.

Karabük

Karabük'te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'ndaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Mustafa Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının geçmişi hatırlatırken, geleceğe dair büyük bir sorumluluk yüklenilmesi gerektiğini de gösterdiğinin altını çizdi.

2023'ten itibaren, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru yol alınacağını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu istikamette geçmişten aldığımız güçle, istiklalimizi muhafaza edeceğiz. İstikbalimizi teminat altına almak için muhtaç olduğumuz kudreti, şüphesiz ki damarlarımızdaki asil kanda bulacağız. Dünyanın sayılı ülkeleri ile her alanda yarışmaya, evrensel ve insani değerlerin savunulmasında öncü olmaya devam edeceğiz. Mazlumların her daim yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise dimdik karşısında durmaya her zamankinden daha fazla azimli ve kararlı olacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, şiirler ve kompozisyonlar seslendirildi, çeşitli spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Safranbolu Jandarma Komando Merkez Eğitim Komutanlığı personelinin gösteri sunduğu kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, diğer protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.