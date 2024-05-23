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Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Kariyer Zirvesinde Sektör Temsilcileriyle Buluştu

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, Kariyer Zirvesi'nde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler, firma ve kurumların stantlarında bilgi aldı ve yıl sonu projelerini sergiledi. Etkinlikle işverenin nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanması ve öğrencilere iş bulma imkanı sağlanması hedefleniyor.

Sakarya'da üniversite öğrencileri, "Kariyer Zirvesi"nde sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, firma ve kurumların okulda açtığı stantlarda görevlilerden bilgi aldı. Ayrıca öğrenciler, etkinlikte yıl sonu projelerini sergiledi.

Öğrencilerle sektörü bir araya getiren etkinlikle işverenin nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanması, iş hayatına atılacak öğrencilere iş bulma imkanı sağlanması hedefleniyor.

SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, üniversitenin farklı bölümlerindeki öğrencileri, "Kariyer Zirvesi"nde sektörle buluşturduklarını söyledi.

Her yıl düzenledikleri etkinlikle inşaat, gıda, metal, akıllı sistemler, elektronik ve mekatronik gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaları öğrencilerle bir araya getirdiklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"SUBÜ olarak 18 birimimizde farklı günlerde Kariyer Günleri düzenledik ve düzenlemeye de devam edeceğiz. Öğrencilerimiz böylelikle staj yapma imkanı buluyorlar. Aynı zamanda '+1' eğitim modeli sayesinde 16 haftalık mesleki eğitim dersi için de bağlantıları kurmuş oluyorlar. Hem öğrencilerimiz hem de işletmelerimiz kazanıyor. Böylelikle de geleceğe emin adımlarla bakacağımızdan eminiz. Öğrencilerimizin pratiği görüp daha sonra ilgili firmalarda işlere gireceğini umut etmekteyiz."

Sakarya MYO Müdürü Doç. Dr. Recep Kılıç da "Sektördeki firmalarımızla öğrencilerimizi bir araya getirip her iki tarafın da ihtiyacı olan istihdam ve iş bulma noktasında kolaylıklar sağlamayı hedeflediğimiz bir program. Üniversitemizin mottosu 'Bilgiyi beceriyle buluşturuyoruz'. Firmalarla öğrencilerimizi bir araya getirip geleceğe daha hızlı adapte olma noktasında faydalı bir etkinlik olarak düşünüyorum." diye konuştu.

Gazetecilik ve Habercilik Bölümü öğrencisi Sude Korkmaz ise kariyer anlamında kendilerine planlamalar yaptıklarını, staj başvurularında bulunarak yetkililerden bilgi aldıklarını belirterek, "İşverenler öğrencilerin ayağına geldiğinde biz aslında iş dünyasına girmeden, işverenin bizden neler beklediğini öğreniyoruz. Bu doğrultuda biz de nasıl bir kariyer planı yapmamız gerektiği sorusuna yanıt bulmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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