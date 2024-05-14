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Sakarya'da Kontrolden Çıkan Otomobilde 1 Yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlerde asılı kalması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise aracın bariyerlerde asılı kalmasının şokunu yaşadığını ifade etti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlerde asılı kalması sonucu 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Ersin G. idaresindeki 41 F 4199 plakalı otomobil, aynı yönde giden tırın aniden önüne geçmesi sonucu frene basınca kontrolden çıktı. Çarptığı bariyerin üzerinde yaklaşık 40 metre yan şekilde sürüklenen otomobil, yön levhasını da devirdi.

Arka bölümü bariyerlerin üzerinde asılı kalan otomobildeki anne E.G. (64) hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Ersin G, gazetecilere, tırın aniden önüne geçmesi sonucu frene basmasıyla kontrolü kaybettiğini belirterek, aracın bariyerlerde asılı kalmasının şokunu yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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