Özbekistan'dan Hatay'a Gönderilen Konteynerler Depremzedelere Teslim Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Özbekistan'dan Hatay'a gönderilen 57 konteynerin afetzedelere teslimi yapıldı. Depremzedeler için konteyner kurma çalışmaları devam ediyor. Özbekistan'ın desteğiyle hazırlanan konteynerler, depremden zarar gören bir okulun bahçesine konuldu ve hak sahiplerine teslim edildi. Özbekistan Başkonsolosu, Türkiye'ye desteklerinin sürdüğünü belirtti ve gelecek hafta da konteynerlerin teslim edileceğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Özbekistan'dan Hatay'a gönderilen 57 konteynerin afetzedelere teslimi yapıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde en fazla yıkımın yaşandığı Hatay'da depremzedeler için konteyner kurma çalışmaları devam ediyor.

AFAD'ın koordinasyonunda kentte yürütülen kurulum çalışmalarının yanı sıra farklı ülkelerin destekleriyle de depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Bu kapsamda, Özbekistan'daki bağışçıların desteğiyle hazırlanan 57 konteyner, Seyhun Eğitim ve Kültür Derneği aracılığıyla kente getirildi.

Ovakent Mahallesi'nde depremden zarar gören bir okulun bahçesine konulan iki odalı konteynerlerin hak sahibi depremzedelere teslimi yapıldı.

Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, AA muhabirine, kan kardeşleri Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

"Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Agzamhodcaev, depremzedelerin yaralarının sarılması için desteklerinin sürdüğünü ifade etti.

Depremzedeler için Özbekistan'daki bağışçıların desteğiyle hazırladıkları 66 konteynerden 57'sinin Hatay'a getirildiğini belirten Agzamhodcaev, şunları kaydetti:

"Ana konutlar inşa edilmesinden önce bu konteynerler ev sorununu çözmenin en iyi yoludur. İnşallah Cumhurbaşkanı'mız Şevket Mirziyoyev'in de yaptığı açıklamalara göre Hatay'da, Özbekistan tarafından konutlar, anaokulu, ilkokul inşaatı en yakın zamanda başlayacak."

Agzamhodcaev, Hatay'a gelecek hafta da konteynerler geleceğini ve bunları da afetzedelere teslim edeceklerini söyledi.