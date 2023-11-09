Ordu-Giresun Havalimanı Yeniden Uçuşlara Açıldı

Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki 'Pat sahaları onarımı ve apron genişletmesi' çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların bitirilmesiyle birlikte Ordu-Giresun Havalimanı bugün itibariyle yeniden uçak trafiğine açıldı. Havayolu şirketleriyle yapılacak görüşmeler neticesinde tarifeli seferler yapılacak yeni planlamalar ile birlikte 10 Kasım 2023 Cuma günü itibariyle yeniden başlayabilecek.

Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu- Giresun Havalimanı'ndaki "Pat sahaları onarımı ve apron genişletmesi" çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların bitirilmesiyle birlikte Ordu- Giresun Havalimanı bugün itibariyle yeniden uçak trafiğine açıldı.

Havayolu şirketleriyle yapılacak görüşmeler neticesinde tarifeli seferler yapılacak yeni planlamalar ile birlikte 10 Kasım 2023 Cuma günü itibariyle yeniden başlayabilecek.

Ak Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki çalışmaların bugün itibariyle tamamlandığını kaydetti. Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Ordu-Giresun Havalimanı yapımına devam edilen 'Pat Sahaları Onarımı ve Apron Genişletilmesi' işi kapsamında 1-12 Kasım tarihleri arasında hava trafiğine kapatılmıştı. Yapılan çalışmaların bitirilmesi sonucunda 9 Kasım saat 13: 00 itibariyle havalimanı tekrar uçuşlara açılmıştır. Havayolu şirketleriyle yapılan görüşmeler neticesinde tarifeli seferlere yapılacak planlama sonucuna göre 10 Kasım tarihi itibariyle başlanabileceği bilgisi alınmıştır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN