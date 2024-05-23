BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor ve bu ürünler belirlenmekte olan tarihler arasında yenileniyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok zücaciye ürünü ve teknolojik üründe katalogda yer alıyor. 24 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU | Cuma günü kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE 24 MAYIS'TA NELER VAR?