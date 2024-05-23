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24 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU | Cuma günü kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

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BİM, 24 Mayıs aktüel kataloğunu yayımladı. Cuma günü mağazalarda satışa sunulacak olan ürünlerin listesi ve fiyatları merak konusu oldu. BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin yer alacağı tüketiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor ve bu ürünler belirlenmekte olan tarihler arasında yenileniyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok zücaciye ürünü ve teknolojik üründe katalogda yer alıyor. 24 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU | Cuma günü kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE 24 MAYIS'TA NELER VAR?

24 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU | Cuma günü kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

24 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU | Cuma günü kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

24 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU | Cuma günü kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

24 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU | Cuma günü kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

24 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU | Cuma günü kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

24 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU | Cuma günü kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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